"Лучше всего подходит комплекс "Посейдон": Медведев подвел итоги недели

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев опубликовал подборку из трех резких высказываний по международной повестке, затронув возможные ограничения ЕС для участников СВО, позицию нового премьера Великобритании и заявления нового главкома ВСУ.
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