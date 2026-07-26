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Царьград

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"Лучше всего подходит комплекс "Посейдон": Медведев подвел итоги недели

"Лучше всего подходит комплекс "Посейдон": Медведев подвел итоги недели

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев опубликовал подборку из трех резких высказываний по международной повестке, затронув возможные ограничения ЕС для участников СВО, позицию нового премьера Великобритании и заявления нового главкома ВСУ.

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