Донские казаки: почему они не женились на русских

Донские казаки со времен Ивана Грозного играли важнейшую роль в истории России. Об их жизни и подвигах сложено много песен и стихов, написано немало прозы, а в народном сознании укоренился образ казака как лихого рубаки на вороном коне.
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