Прерванный полёт

"В Ломоносове на Красноармейской улице 52-летняя водитель автомобиля "Фольксваген Тигуан" выезжала со второстепенной дороги, не уступила дорогу 17-летнему питбайкеру, который ехал на заднем колесе по встречной полосе, и столкнулась с ним.