200 лучших песен 1980-х годов - 10

Путешествие в восмидесятые продолжается , выпуск 1 здесь , выпуск 2 здесь , выпуск 3 здесь , выпуск 4 здесь , выпуск 5 эдесь , выпуск 6 здесь , выпуск 7 здесь , выпуск 8 здесь , выпуск 9 здесь , 110.