В 2026 году каждый месяц закрывается в три раза больше компаний, чем в предыдущие годы

С начала 2026 года в России каждый месяц закрывается 12-15 тысяч компаний по «экономическим причинам» — то есть не из-за технической чистки реестра от уже недействующих организаций, а по собственной нужде.
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