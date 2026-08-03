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В 2026 году каждый месяц закрывается в три раза больше компаний, чем в предыдущие годы

С начала 2026 года в России каждый месяц закрывается 12-15 тысяч компаний по «экономическим причинам» — то есть не из-за технической чистки реестра от уже недействующих организаций, а по собственной нужде.

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