Что изменится в жизни россиян с апреля

Весенний призыв в апреле будет проходить по новым правилам. Кроме того, с апреля будут проиндексированы социальные пенсии, изменятся правила сдачи экзамена на водительские права, а также вступят в силу новые ограничения для «наливаек».
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