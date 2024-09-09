Запад и ВСУ предпринимали попытки разжечь межнациональный конфликт с участием грузинского народа в Курской области, сообщил руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) России Игорь Баринов.
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