Минобороны сообщило об ударах по портам и судам в Одессе и Николаеве

Удары нанесены по нескольким складам и логистическим объектам МОСКВА, 4 августа, ФедералПресс. Министерство обороны России сообщило о нанесении ударов по портам, морским судам и объектам портовой инфраструктуры Украины в ночь на 4 августа.
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