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Тренер «Зенита» Оливейра — о травме Кондакова: «Даже фол не зафиксировали. Это очень некрасиво»

Помощник главного тренера «Зенита» Сергея Семака Виллиам де Оливейра в разговоре с «СЭ» высказался об эпизоде с травмой полузащитника Даниила Кондакова, полученной в матче группового турнира FONBET Кубка России с «Балтикой» (1:0).

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