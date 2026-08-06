Помощник главного тренера «Зенита» Сергея Семака Виллиам де Оливейра в разговоре с «СЭ» высказался об эпизоде с травмой полузащитника Даниила Кондакова, полученной в матче группового турнира FONBET Кубка России с «Балтикой» (1:0).
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