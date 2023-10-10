NBC: Белый дом рассматривает возможность связать помощь для Израиля и Украины

Белый дом планирует связать поддержку, которую Штаты оказывают Израилю и Украине. За счет этого решения правительство Соединенных Штатов Америки снизит к минимуму риск столкновения с критикой со стороны противников помощи украинской стороне.
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