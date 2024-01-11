Россияне в 2023 году взяли ипотеку почти на 8 трлн рублей

По итогам 2023 года объем выдач ипотечных кредитов составил 7,9 трлн, что на 62% больше, чем в 2022 году, когда данный показатель составлял 4,8 трлн рублей, следует из предварительной оценки объема выданных кредитов Frank RG.
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