Нефть сохраняет стабильную цену на фоне попыток оценить риски конфликта Израиля с ХАМАС Наталья МарковаНефть продолжает торговаться в основном стабильно 16 октября после внезапного роста на прошлой неделе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Под Приютным 34-я бригада наносит смертоносные удары по украинским боевикам, а новое российское оружие помогает: Обновленная карта военной операции на Украине 15 октября 2023 года
- Франция на грани прекращения поставок оружия в Украину: эксклюзивное интервью с Алексеем Мешковым
- Боевики бегут с позиций в Авдеевке, а Россия развивает «незаметное» оружие для улучшения своих позиций: Обновленная карта военной операции на Украине 11 октября 2023 года
Свежие комментарии