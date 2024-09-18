В машине около места проведения митинга Трампа на Лонг-Айленде обнаружена взрывчатка

Полиция нашла взрывчатку в машине около места проведения митинга бывшего президента США и кандидата от Республиканской партии на предстоящих выборах Дональда Трампа на Лонг-Айленде перед его выступлением сегодня вечером.
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