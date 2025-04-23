«Я вас приютила в сложные времена, с ребенком вашим сидела постоянно, вы неблагодарные!» — неожиданно заявила свекровь

— Пару лет назад у нас был финансово тяжелый период в семье, – рассказывает Дарья. – Я в декрете, ребенку полтора года, ипотека, а у мужа случились проблемы с работой, неожиданно остался, можно сказать, на улице.
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