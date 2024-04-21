А если после нас – хоть потоп

О проблемах, связанных с катастрофическими наводнениями на территории России, беседуют президент «Воинского Братства», председатель «Партии За Справедливость» Владимир Сидорович Пономаренко и доктор географических наук, действительный член Академии водохозяйственных наук РФ профессор Алексей Алексеевич Беляков.
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