В России появился сервис обслуживания граждан в МФЦ по биометрии

Сервис обслуживания россиян в МФЦ по биометрии запущен во флагманском центре в Челябинске. Об этом 5 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на аппарат вице-премьера — руководителя аппарата Правительства Дмитрия Григоренко.
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