В Таиланде вооруженный грабитель напал на туристок из РФ

В Таиланде на популярном курорте Паттайя вооруженный грабитель напал на российских туристок. В районе Пратамнак мужчина на байке, одетый в оранжевый жилет местных водителей мототакси, угрожал туристкам пистолетом и требовал ценности.
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