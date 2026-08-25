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КХЛ получила 642 млн рублей от букмекеров за 2-й квартал 2026-го. Отчисления сократились почти в 4 раза

КХЛ отчиталась о сумме целевых отчислений, полученных от букмекеров за 2-й квартал этого года. Единый регулятор азартных игр (ЕРАИ) перевел лиге 173,9 млн рублей в качестве букмекерских отчислений за апрель, май и июнь.

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