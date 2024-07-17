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Глава Крыма Аксенов: более 10 человек ожидает приговоров после покушения на меня

Глава Крыма Аксенов: более 10 человек ожидает приговоров после покушения на меня

Аксенов назвал число задержанных, которые по заказу спецслужб Украины пытались его убить. ФСБ сорвала покушение весной прошлого года, тогда в Крыму раскрыли целую "глубоко законспированную" группу украинских агентов.

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