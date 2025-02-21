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Дмитрий Соловьев раскрыл, как различает Дину и Арину Авериных

Дмитрий Соловьев раскрыл, как различает Дину и Арину Авериных

Дмитрий Соловьев решился на серьезный шаг и сделал предложение Дине Авериной. Пара познакомилась на съемках «Ледникового периода» и встречалась несколько месяцев, но никто не ожидал, что помолвка наступит так быстро.

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