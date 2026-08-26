МИТИНСКИЙ ЭКСПРЕСС
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МИТИНСКИЙ ЭКСПРЕСС

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Собянин сообщил, как Москва делится образовательными практиками с регионами

Москва передает регионам лучшие практики в сфере образования, сообщил Сергей Собянин. Учителей готовят Корпоративный университет московского образования и Московский городской педагогический университет, а проект «Взаимообучение городов» работает с 2017 года.

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