Собянин сообщил, как Москва делится образовательными практиками с регионами

Москва передает регионам лучшие практики в сфере образования, сообщил Сергей Собянин. Учителей готовят Корпоративный университет московского образования и Московский городской педагогический университет, а проект «Взаимообучение городов» работает с 2017 года.
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