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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Представлена новая модель именных кроссовок Джейсона Тейтума

Представлена новая модель именных кроссовок Джейсона Тейтума

Кроссовки Tatum 3 от Jordan Brand появятся в продаже 10 октября по цене 125 долларов. В минувшем сезоне форвард «Селтикс» впервые стал чемпионом НБА, а затем стал обладателем олимпийского золота в составе сборной США.

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