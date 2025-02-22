Западные бренды потеряли $14 млрд из-за ухода с российского рынка

Популярные западные бренды, покинувшие российский рынок, потеряли почти 14 миллиардов долларов. Значительные убытки понесли компании алкогольной и табачной отраслей: Carlsberg списала 7,6 млрд долларов, McDonalds — 1,2 млрд долларов.
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