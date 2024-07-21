Цены кусают метраж: ипотечные квартиры стали втрое меньше

В среднем площадь квартиры, которую можно было приобрести на первичном рынке недвижимости в России с тем же размером ежемесячных платежей по ипотеке, за пять лет сократилась в России в 3,2 раза, выяснили в федеральной компании «Этажи», передают «Известия».