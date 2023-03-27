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The Guardian: танкистов ВСУ, закончивших обучение на Challenger 2 в Британии, хотят задействовать в вероятном контрнаступлении

The Guardian: танкистов ВСУ, закончивших обучение на Challenger 2 в Британии, хотят задействовать в вероятном контрнаступлении

Танкистов Вооруженных сил Украины, закончивших обучение на боевых машинах Challenger 2 на территории Великобритании, хотят задействовать в вероятном контрнаступлении киевской стороны.

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