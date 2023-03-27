The Guardian: танкистов ВСУ, закончивших обучение на Challenger 2 в Британии, хотят задействовать в вероятном контрнаступлении

Танкистов Вооруженных сил Украины, закончивших обучение на боевых машинах Challenger 2 на территории Великобритании, хотят задействовать в вероятном контрнаступлении киевской стороны.
Популярные статьи
- Басурин поддержал Пригожина, призвавшего вернуть смертную казнь «для людей вроде Треповой», обвиняемой в убийстве Татарского
- Публицист Шахназаров предложил лишать возможности уехавшим из России звездам возвращаться на родину
- Депутат Журавлев: Когда мы победим, то вернёмся и на Олимпиады со своими флагом и гимном и перед нами еще извиняться будут
Свежие комментарии