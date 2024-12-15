Российский портал «Госуслуги» отмечает 15-летие

МОСКВА, 15 декабря, ФедералПресс. В этом году «Госуслуги» празднуют 15-летие. В пресс-релизе Минцифры РФ подчеркнули, что «Госуслуги» начинались как информационный портал, но со временем появились личный кабинет и первые 20 услуг.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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