Российский портал «Госуслуги» отмечает 15-летие

МОСКВА, 15 декабря, ФедералПресс. В этом году «Госуслуги» празднуют 15-летие. В пресс-релизе Минцифры РФ подчеркнули, что «Госуслуги» начинались как информационный портал, но со временем появились личный кабинет и первые 20 услуг.