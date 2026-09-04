⛽️ Поставки топлива на независимые АЗС в России увеличат по мере насыщения рынка Большинство независимых заправок уже снабжаются топливом, в дальнейшем их число планируют увеличить.
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