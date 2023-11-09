США и Казахстан договорились сотрудничать по бывшему Семипалатинскому полигону

Агентство Министерства обороны США по уменьшению угрозы и Национальный ядерный центр (НЯЦ) Казахстана подписали меморандум о совместном устранении "сохраняющихся рисков" распространения ядерных и радиоактивных отходов с бывшего Семипалатинского испытательного полигона (СИП).
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