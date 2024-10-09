РИА Новости: Курбангалееву* объявили в международный розыск за фейки об армии РФ

Бывшую телеведущую Фариду Курбангалееву*, обвиняемую в публичных призывах к оправданию терроризма и публичном распространении фейков о Вооруженных силах РФ по мотивам национальной ненависти или вражды, объявили в международный розыск.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии