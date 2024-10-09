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РИА Новости: Курбангалееву* объявили в международный розыск за фейки об армии РФ

РИА Новости: Курбангалееву* объявили в международный розыск за фейки об армии РФ

Бывшую телеведущую Фариду Курбангалееву*, обвиняемую в публичных призывах к оправданию терроризма и публичном распространении фейков о Вооруженных силах РФ по мотивам национальной ненависти или вражды, объявили в международный розыск.

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