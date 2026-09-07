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Царьград

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Суд отложил дело "Дулисьмы" Хотина о долге в 721 млн рублей

Суд отложил дело "Дулисьмы" Хотина о долге в 721 млн рублей

Арбитражный суд Иркутской области отложил рассмотрение иска на 721 млн рублей от Росприроднадзора к компании "Дулисьма", принадлежащей осужденному Алексею Хотину, до 17 сентября.

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