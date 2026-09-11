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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гол Жубала через себя в падении признан лучшим в РПЛ в августе. Защитник «Краснодара» забил «Динамо» Махачкала

Защитник «Краснодара» Жубал признан автором лучшего гола августа в чемпионате России. Бразилец, приняв мячь грудью, ударом через себя в падении забил гол « Динамо » Махачкала (1:0) в матче 5-го тура Альфа-Банк РПЛ .

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