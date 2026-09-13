Дневник редактора моды: Норт Уэст на обложке Dazed, Шон Мендес в кампейне Gucci и другие новости недели

Мир моды продолжает активно развиваться, предлагая новые проекты и коллаборации. В этом обзоре собраны главные новости недели, включая появление Норт Уэст на обложке осеннего выпуска журнала Dazed, новый кампейн Gucci с участием Шона Мендеса и другие значимые события.