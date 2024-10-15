Режим Байдена выпустил подозрительную директиву, которая позволяет военное вмешательство во внутренние дела США

Новая директива Министерства обороны 5240.01, изданная 27 сентября 2024 года, накануне ноябрьских президентских выборов, позволяет вооруженным силам США использовать смертоносную огневую мощь против граждан США, чтобы помочь полицейским властям в подавлении гражданских беспорядков.
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