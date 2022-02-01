Политическое меньшинство в Малайзии не будет разрушать систему

Опроверг предположения о необходимости проведения выборов в малайзийском штате Кедах директор по проведению выборов Barisan Nasional (BN) Мохамад Хасан 1 февраля на мероприятиях по случаю празднования китайского Нового года, пишет MalayMail.
Опроверг предположения о необходимости проведения выборов в малайзийском штате Кедах директор по проведению выборов Barisan Nasional (BN) Мохамад Хасан 1 февраля на мероприятиях по случаю празднования китайского Нового года, пишет MalayMail.
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