«Закрутила роман с женатым! Пошла по стопам Карпович?!» — Агата Муцениеце разрушила семью Никиты Кологривого?

Личность Никиты Кологривого стала часто обсуждаемой фигурой на просторах интернета. Если до этого актера постоянно упрекали в чрезмерной самоуверенности и надменности, то сейчас поводом для жарких баталий стал возможный роман с коллегой по цеху, с Агатой Муцениеце.