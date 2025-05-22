Трамп уверен в победе России после переговоров с Путиным: главное за сутки

МОСКВА, 22 мая, ФедералПресс. В Испании застрелили экс-советника Януковича Андрея Портнова, Трамп выразил уверенность в победе России после переговоров с Путиным, Российские войска вышли к границе Днепропетровской области.
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