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Мировое обозрение

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«У здоровых людей связи между погодой и болью не обнаружено»: почему суставы «ноют» осенью и что с этим делать

«У здоровых людей связи между погодой и болью не обнаружено»: почему суставы «ноют» осенью и что с этим делать

С наступлением холодов тысячи людей по всему миру начинают жаловаться на «ноющие» колени и пальцы, виня в этом исключительно капризы погоды.

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