Приказ Путина заставит Киев пожалеть. Капитан Дандыкин донёс предельно ясно: Русские подошли к ключевому узлу

Капитан Дандыкин: Армия России приблизилась к ключевому узлу ВСУ в Сумской области.По информации, полученной капитаном первого ранга запаса Василием Дандыкиным, армии России удалось подойти к ключевому логистическому узлу на Сумском направлении.
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