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В российском регионе с 1 марта перестанут продавать вейпы

В российском регионе с 1 марта перестанут продавать вейпы

Депутаты Государственного совета Удмуртии приняли на заседании закон, согласно которому с 1 марта 2027 года на территории республики будет запрещена продажа вейпов .

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