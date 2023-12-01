СМИ: под прицел силовиков вместе с руководством ООО «Техспецкомплект» попал заммэра Орла

На неделе стало известно, что прокуратура Орловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов в отношении руководителей и главного бухгалтера ООО «Техспецкомплект».
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