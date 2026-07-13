Степпер или беговая дорожка: что лучше для эффективных тренировок дома

Подписывайтесь на телеграм-канал «РБК Стиль» Отличия Для похудения Для дома Что полезнее Что выбрать Комментарии экспертов Главное Материал прокомментировали: Наталья Волкова, топ-тренер тренажерного зала сети фитнес-клубов Pride Fitness (входит в ГК Pride United) Михаил Игнатов, травматолог-ортопед Первой профессиональной сети ортопедических салонов «Ортека».
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