РБК СТИЛЬ
НовоеИмидж
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РБК СТИЛЬ

2 273 подписчика

Степпер или беговая дорожка: что лучше для эффективных тренировок дома

Степпер или беговая дорожка: что лучше для эффективных тренировок дома

Подписывайтесь на телеграм-канал «РБК Стиль» Отличия Для похудения Для дома Что полезнее Что выбрать Комментарии экспертов Главное Материал прокомментировали: Наталья Волкова, топ-тренер тренажерного зала сети фитнес-клубов Pride Fitness (входит в ГК Pride United) Михаил Игнатов, травматолог-ортопед Первой профессиональной сети ортопедических салонов «Ортека».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии