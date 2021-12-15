Петербургские поклонницы Стаса Михайлова не увидят певца до апреля

Артист заявил о переносе декабрьского концерта за три дня до даты иск. Выступление эстрадного певца Стаса Михайлова в Петербурге, которое должно было состояться 17 декабря, перенесли из-за коронавирусных ограничений.
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