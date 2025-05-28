«Сочи» – «Пари НН». Онлайн-трансляция начнется в 19:30

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 19:30 по московскому времени. Сочи – Пари НН Дата проведения 28 мая, 19:30, «Олимпийский стадион Фишт» превью матча онлайн статистика коэффициенты Таблица Мир РПЛ Статистика Мир РПЛ Таблица Первой лиги.
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