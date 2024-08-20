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Пятый канал

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«Политическая игра»: удастся ли добиться сделки между Израилем и ХАМАС

«Политическая игра»: удастся ли добиться сделки между Израилем и ХАМАС

Израиль и ХАМАС находятся на финальной стадии переговоров о перемирии, однако договориться об этом при посредничестве США, Катара и Египта им не удастся, заявил в беседе с «Известиями» эксперт по Ближнему Востоку Александр Каргин.

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