Призывы запретить шенгенские визы для граждан РФ стали позором ЕС — WSJ

Обсуждаемый странами Евросоюза (ЕС) запрет на выдачу шенгенских виз гражданам России представляет собой позорную перспективу, заявил обозреватель Уильям Наттрас в статье, опубликованной 17 августа американским изданием The Wall Street Journal (WSJ).
Обсуждаемый странами Евросоюза (ЕС) запрет на выдачу шенгенских виз гражданам России представляет собой позорную перспективу, заявил обозреватель Уильям Наттрас в статье, опубликованной 17 августа американским изданием The Wall Street Journal (WSJ).
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