Глава Барнаула поручил пресекать несанкционированные крещенские купели

В городе можно окунаться в двух местах Глава Барнаула Вячеслав Франк поручил администрациям районов города взять на контроль вопрос пресечения организации жителями несанкционированных купелей в период празднования праздника Крещение Господне, сообщает мэрия.
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