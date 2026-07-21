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Тото Вольфф о командной тактике: «Мерседес» никогда не станет отбирать победу у кого-то из своих гонщиков»

Исполнительный директор « Мерседеса » Тото Вольфф рассказал о том, что в ближайшее время коллектив не планирует использовать командную тактику и отдавать полный приоритет Андреа Кими Антонелли , который лидирует в чемпионате.

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