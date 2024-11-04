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Великая шахматная доска для слабоумных

Великая шахматная доска для слабоумных

В Южной Корее пребывают под американским кайфом В прошлый понедельник МИД Южной Кореи вызвал посла России в РК и потребовал незамедлительного вывода из РФ северокорейских войск.

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Комментарии
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Игорь Кузнецов
Нужно же было как-то &quot;обыграть&quot; в СМИ заключение Договоро о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР, который предусматривает оказание взаимной военной помощи. Только упустили что этот Договор, носит оборонительный характер, но ни Россия, ни Украина не объявляли войну друг другу.
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7 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
Ой как заверещали западники...
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4 час.

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