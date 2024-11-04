Великая шахматная доска для слабоумных

Игорь Кузнецов

Нужно же было как-то "обыграть" в СМИ заключение Договоро о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР, который предусматривает оказание взаимной военной помощи. Только упустили что этот Договор, носит оборонительный характер, но ни Россия, ни Украина не объявляли войну друг другу.