В Южной Корее пребывают под американским кайфом В прошлый понедельник МИД Южной Кореи вызвал посла России в РК и потребовал незамедлительного вывода из РФ северокорейских войск.
Великая шахматная доска для слабоумных
Комментарии
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Игорь Кузнецов
Нужно же было как-то "обыграть" в СМИ заключение Договоро о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР, который предусматривает оказание взаимной военной помощи. Только упустили что этот Договор, носит оборонительный характер, но ни Россия, ни Украина не объявляли войну друг другу.
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7 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
Ой как заверещали западники...
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4 час.
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