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ЭНЕРГИЯ ДНЯ 25 апреля 2023 года

ЭНЕРГИЯ ДНЯ 25 апреля 2023 года

Энергия дня двадцать пятого апреля две тысячи двадцать третьего года. Код 865 =В действии каждого серого дня проносить чашу доброты для Земли и для человека =Вера - это понимание человеком своего предназначения на Земле и своего места в Вечности = Вменить вину — это получить Энергии в очень удобном и доступном варианте =Вспомнив своё Высшее "Я", открыв его, ты станешь управлять своей Вселенной = Вы не целостны, пока не обретёте Гармонию своего Единства и не станете Единым в Духе = Девочки не продолжают свой род.

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