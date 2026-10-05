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13-летняя Норт Уэст сменила улыбку на хмурый взгляд Канье — фанаты прозвали её Ye Jr.

13-летняя Норт Уэст сменила улыбку на хмурый взгляд Канье — фанаты прозвали её Ye Jr.

Старшая дочь Ким Кардашьян и Канье Уэста вышла в свет вместе с отцом и его женой. 13-летняя Норт Уэст появилась на ComplexCon в Лос-Анджелесе, и внимание фотографов привлекли не столько сопровождающие её взрослые, сколько собственный вид подростка: металлические грилзы, искусственный пирсинг и голубые волосы.

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